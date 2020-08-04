В петропавловском Дворце спорта идут ремонтные работы

Сейчас специалисты занимаются установкой новых трибун на ледовой арене. В ближайшее время здесь планируют провести модернизацию освещения. Работами занимается подрядная организация «Bear Инжиниринг». Свои обязательства она должна выполнить до конца последнего летнего месяца.

По информации пресс-службы управления физической культуры и спорта, на ремонт и модернизацию дворца, названного в честь казахстанского велогонщика, выделено около 28 млн тенге. На спортивных объектах области идут ремонтные работы. Уже завершили благоустройство и укладку асфальта на прилегающей территории Дворца спорта А.Винокурова в Петропавловске.

А на ледовой арене полным ходом идет установка новых трибун. В ближайшее время здесь планируют провести модернизацию освещения. Работает подрядная организация «Bear Инжиниринг». На ремонт и модернизацию выделено около 28 млн тенге. Подрядчик планирует завершить все работы до конца августа.

Дарья Пышмынцева