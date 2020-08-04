В августе резко континентальный климат СКО даст о себе знать

Анастасия Остертак, корреспондент:

— Первые дни августа уже успели порадовать североказахстанцев жарой. Столбик термометра поднимался выше 30 градусов. Будут ли дожди и грозы? Каким будет последний месяц лета?

Синоптики дают оптимистический прогноз. По данным специалистов, такая погода продержится до 10 августа. В начале второй декады сильных изменений не произойдет. Так что жители области еще успеют погулять и насладиться солнечными днями.

А затем резко континентальный климат даст о себе знать. Температура воздуха пойдет на спад: ночью температура воздуха будет достигать 10…15 градусов, днем — до 18…23 тепла.

Гульзат Газизова, руководитель отдела метеопрогнозов филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— В первой половине третьей декады предполагается повышение температуры воздуха ночью до 15…20, днем — до 23…28 тепла. Затем во второй половине декады ожидается постепенное понижение ночью до 6…11, днем до 12…17 тепла. Количество осадков за месяц ожидается около нормы, местами больше нормы. Норма 40-53 мм.

Местами во второй и третьей декаде месяца ожидается дождь, гроза и усиление ветра до 15-20 м/с. То есть август угодит и любителям жаркой погоды и тем, кто предпочитает прохладную.

Петропавловцы:

— Слишком жарко. Хотелось бы все-таки, чтобы прошел дождь, хотя бы один раз за весь этот месяц. Но все же это лучше, чем раньше, когда вот было прям совсем жарко.

— Отличная погода, тепло, хорошо, замечательно. Ну, конечно, хотелось бы для людей моего возраста, чтобы погода была немножко не такая жаркая. Ну, где-то градусов 25…26.

— Погода, в целом, устраивает. Я вообще сам по себе люблю очень такую погоду, теплую. Даже люблю, когда очень жарко.

Интересный факт: самым жарким последний месяц лета был в 1998 году. 8 числа столбики термометров поднялись… до 37 градусов. Запомнился североказахстанцам и 1971 год . Тогда 26 августа было очень холодно — температура опустилась почти до минус одного.

Анастасия Остертак