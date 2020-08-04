Субсидии помогают аграриям СК закупать элитные семена, обработать почву

Весна была теплой. К посеву наша область приступила раньше обычного. Высоко столбик термометра поднимался и летом. Культуры созревают раньше привычных сроков. Осадки будут около нормы или чуть выше.

Если сравнивать с прошлым годом, то дождей сейчас меньше, а средняя температура выше. Уборка тоже начнётся раньше обычного. Благодаря этому у аграриев будет уникальная возможность подготовить землю к следующему году.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Августовская зябь — это практически полупар. Августовская зябь всегда считалась очень хорошей подготовкой под следующий год.

Марат Тасмаганбетов, первый заместитель акима СКО:

— Помимо этого, у нас начнётся третья паровая обработка и в начале сентября начнут вносить азотно-фосфорные удобрения.

У нас есть всё, чтобы и в этом году собрать богатый урожай. Одна из его составляющих — элитные семена. Их на североказахстанских полях всё больше. Три года назад только одно семя из 20 было высококачественным. Сейчас элиты вдвое больше, а именно 43 тысячи тонны. Но какими бы урожайными ни были семена, поля необходимо обрабатывать и удобрять.

Ерболат Бекшенов, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— В текущем году заключили договоры на приобретение минеральных удобрений на общий объём 117 тысяч тонн или 90% к заданию. Оплачено 103,7 тысячи тонн. Внесено 94 тысячи на площади 1,4 млн га. Агроформирования области смогли своевременно провести химическую обработку на площади 3,5 млн га.

По итогу в почву области внесут 130 тысяч тонн минеральных удобрений. Это больше, чем в других регионах страны. Активно наши аграрии стали использовать и жидкие удобрения. Если раньше был только один завод, который выпускал около 500 тонн продукции, то сейчас 6 предприятий готовят почти 10 тысяч тонн удобрений.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Эффект данной работы очевиден. Так, цена одной тонны удобрений собственного производства — 58 тысяч тенге, в то время как рыночная стоимость — 140 тысяч тенге. Разница в 2,5 раза.

Агротехнические мероприятия провели, к уборке готовы на 93%. Когда наступит ударная пора, важен будет каждый день. И в погоне за урожаем, главное, не забыть о тех, кто в поле с утра до ночи. Горячее питание, подвоз, достойная оплата. В этом году её необходимо поднять минимум на 20%, отмечает глава региона.

У сельхозруководителей для этого все возможности. Предполагают, что стоимость тонны пшеницы по сравнению с прошлым годом будет выше на 38%. Рапс и ячмень в цене тоже вырастут. Лён в 2019 продавали по 112 тысяч тенге за тонну.

В этом году вполовину дороже. Потому и спрос с аграриев будет выше. Тем более что и господдержкой их не обделили. Здесь к некоторым сельхозруководителям вопрос. Дело в том, что господдержку получают все, независимо хорошо предприятие работает или только разводит сорняки.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Иной раз используемые субсидии уходят как в воду. Надо, наверное, пересмотреть подход к субсидированию. Чтобы начиная от сортообновления, обработки гербицидами, обязательное внесение минеральных удобрений. Т.е. весь шлейф агротехнических мероприятий должны сельхозники проявлять. А то сейчас он провел только гербицидную обработку, получил субсидию, провёл некачественно. Но государство уже потратилось.

Помогать нужно тем, кто работает комплексно, делает всё, чтобы урожай собрать, плодородие сохранить и, конечно, создать хорошие условия для работников.

Айгерим Мукашева