Североказахстанцев будут штрафовать за бродячий скот

Правоохранительные органы, Сельское хозяйство

21:01 4 Августа 2020

Теперь на владельцев бродячего скота распространяется действие статьи об административных правонарушениях, которая, помимо правил содержания собак и кошек, включает и выпас животных. Сейчас правила находятся на утверждении.

Когда их примут, владельцы скота или пастухи, допустившие факты вольного выпаса, станут правонарушителями. Статья предусматривает штраф в 3 МРП, это 8 334 тенге. А если из-за человека будет причинён вред здоровью или повреждено имущество, то штраф составит 10 МРП или 27 780 тенге.

 

 

Дарья Пышмынцева

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