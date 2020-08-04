Североказахстанцев будут штрафовать за бродячий скот

Теперь на владельцев бродячего скота распространяется действие статьи об административных правонарушениях, которая, помимо правил содержания собак и кошек, включает и выпас животных. Сейчас правила находятся на утверждении.

Когда их примут, владельцы скота или пастухи, допустившие факты вольного выпаса, станут правонарушителями. Статья предусматривает штраф в 3 МРП, это 8 334 тенге. А если из-за человека будет причинён вред здоровью или повреждено имущество, то штраф составит 10 МРП или 27 780 тенге.

Дарья Пышмынцева