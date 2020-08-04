Казахстанцы должны быть готовы к новой волне коронавируса

Здравоохранение

21:36 4 Августа 2020

Он отметил необходимость продолжения интенсивной работы по лечению заболевших граждан и снижению распространения вируса, в том числе разъяснительную кампанию о соблюдении санитарных норм и масочного режима. Мировая статистика сейчас показывает новый рост числа заболевших в 126 странах.

Аскар Мамин, Премьер-министр РК:

— Поэтому надо быть готовыми к возможной новой волне заболеваемости. Для ее предотвращения необходимо соблюдать все установленные требования, а также реализовать комплекс запланированных мер.

 

 

Дарья Пышмынцева

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