500 молодых деревьев посадили в новом сквере в микрорайоне Береке

Стиль бионики, где природа становится единым целым с новыми технологиями, необычная беседка, с еще более необычным названием «Ратон», беговые дорожки, детская площадка, амфитеатр. Все это о новом сквере, который будет радовать жителей Береке начиная с октября. То, что перед нами сейчас смело можно назвать его черновиком.

Причем с 16-го июля, именно тогда наша съёмочная группа была в будущем «городском оазисе», в нём мало что поменялось. Появились деревья, правда, пока, если смотреть издалека, они больше похожи на постройневших после зимы снеговиков. А ведь на улице не первый день больше +30. Как саженцы чувствуют себя в такой одёжке?

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Пожелтеют, засохнут, а значит, потраченные деньги уйдут в никуда. В городском отделе ЖКХ рассказали, что с подобными теориями, связанными с молодыми деревьями в новом сквере в Береке, петропавловцы обращаются часто. Эксперт ботанического сада объяснил — агроволокна бояться не нужно. Для саженцев оно настоящий помощник. Защищает деревья от потери влаги, а еще от ветра.

Артур Рязапов, руководитель НПО «Ботанический сад»:

— Мы смотрим, в каком состоянии растения, если в хорошем, есть прирост, мы постепенно его открываем. Еще ранее весной к нам обратилась организация «Shatyr Group», затем, чтобы мы давали консультации в части соблюдения технологий, технологий посадки, соблюдение агротехнических рекомендаций.

В них входит и правильный полив. Он очень важен, как для молодых, в данном случае речь идёт о деревьях в возрасте от 7 до 10 лет, так и для более взрослых насаждений.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— «Комунхоз» проводит поливку всех зеленых насаждений. В 2020 году было высажено более 2,5 тысяч саженцев деревьев, также более 11 тыс. кв. метров живой изгороди. Ежедневно здесь также проводят поливку в 8 утра и в 23.00 вечера.

И несмотря на это, на некоторых можно встретить вот такую, на первый взгляд, печальную картину. Руководитель ботанического сада рассказал, что появление сухих веток и листьев — это нормальный этап формирования любого молодого дерева.

На его безжизненных местах позже появятся новые почки. Но, пожалуй, главная интрига нового сквера — виды деревьев, которые его украсят. Под защитным материалом их с трудом можно разобрать.

Артур Рязапов, руководитель НПО «Ботанический сад»:

— Для сквера — это будут наиболее подходящие деревья. Ель европейская — зеленая круглый год. При правильном уходе она желтеть не будет. Клен гиналла здесь декоративный, листья сами окрашиваются в красный цвета, очень интересно, особенно осенью. Липа она сама по себе очень интересное растение, крона красивая и зимой, и летом. Особенно при цветении. Не зря говорят липовый цвет.

А бородавчатая береза создаст комфорт и уют, которого порой так не хватает в ежедневной городской суете. Необычную, а главное, приятную атмосферу здесь будут создавать более полусотни деревьев, а живая изгородь станет своеобразной оправой места, в которое петропавловцы точно захотят вернуться.

Дарья Пышмынцева