В Северном Казахстане обсудили устранение коррупционных проявлений

Первым из всех регионов такую видеоконференцию провёл СК. Говорили о качестве оказания госуслуг, переходе в формат open space, искоренении бытовой коррупции. Руководитель республиканского проектного офиса «Adaldyq alańy» Толеген Байгулов представил итоги проверки открытых акиматов Акжарского и Уалихановского районов.

Выявили ряд недоработок: не созданы условия для людей с ограниченными возможностями, а уголки самообслуживания не работают. Время на исправление есть. Его наша область планирует использовать с максимальной пользой.

Гани Ныгыметов, заместитель акима СКО:

— Все действия не должны быть «для галочки». Уже потрачены средства, закуплены компьютеры. Все должно приносить пользу. Я буду лично контролировать.

Айгерим Мукашева