В ДВД почтили память храбрых полицейских, погибших при исполнении

Вечная память о героях. Хранит её музей департамента полиции. Один из стендов посвящён Алексею Щербакову. 30 лет назад около десяти часов вечера майор милиции отправился по вызову в Рабочий посёлок. Поступил сигнал, что ранее судимый хозяин дома избивает жену и соседей, наносит им порезы бритвой.

Любовь Осинская, заведующая музеем ДП СКО:

— Майор Щербаков, надеясь на мирный исход, смело вошёл в дом и начал успокаивать пьяного дебошира. В ходе беседы тот вытащил из рукава бритву, бросился на милиционера.

Бритва, окровавленная рубашка, а ещё рабочая планшетка. Свидетели трагического дня хранятся в музее полиции. Также здесь и орден Щербакова «За личное мужество». В поселке Смирново Аккайынского района память о земляке увековечили в названии улицы. На здании школы, где учился Алексей Щербаков, в 2017 году установили мемориальную доску.

Наталья Щербакова, дочь А.Щербакова:

— Несколько дней ещё был живой. Мы были у него в больнице. Он нас успокаивал. Первые слова Нади были: «Лёш, ты что так подставился»? Он говорит: «Надя, я не мог иначе..Он был самый добрый, замечательный, всегда оставлял работу за порогом. Я никогда не знала, что случилось у него на работе.

Помнят об отваге Алексея Константиновича и благодаря мемориалу в честь сотрудников, погибших в схватках с преступниками. Таких в истории органов внутренних дел СКО восемь. Так поступают полицейские и сейчас. Участковые на передовой борьбы с преступностью.

В марте этого года пьяный петропавловец канцелярским ножом нанёс ранения капитану полиции Жанату Мухамеджанову. Всего с начала 2020 участковым 8 раз приходилось сталкиваться с агрессией нетрезвых дебоширов.

Айгерим Мукашева