С начала пандемии коронавирусом в РК заболело больше 92 тыс человек

Примерно 800 человек не смогли победить болезнь. В их числе и пожилые люди, и молодежь. Сейчас с COVID-19 борются практически во всем мире. На это брошены все силы и средства. Но, смертность от вируса и пневмонии по-прежнему остается высокой. Об этом на своей странице в Твиттере написал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

— Задача Минздрава и всех органов здравоохранения — снизить ее до минимума. Правительство обязано усилить меры по соблюдению гражданами карантинных мер, без чего успех в борьбе против пандемии невозможен.

Дарья Пышмынцева