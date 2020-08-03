Принимать документы для поступления в 1 класс теперь будут до 20 августа

Приобрести ребенку все необходимое к школе, вовремя подать документы. На это в 2020-м, по сравнению с предыдущими годами, у казахстанских мам и пап времени стало меньше.

Татьяна Протопопова, заместитель руководителя управления образования СКО:

— В этом году были внесены изменения и дополнения в типовые правила приема. Теперь прием документов от родителей или иных законных представителей ребенка, поступающего в первый класс организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы начального образования, производится с 1 апреля по 1 августа текущего календарного года.

Это изменение в Министерстве образования приняли задолго до пандемии и карантина. Теперь из-за его продления у родителей первоклашек будет больше времени, чтобы привести в порядок и сдать необходимые документы. Крайней для этого датой стало 20 августа. На этом хорошие новости не заканчиваются.

Татьяна Протопопова, заместитель руководителя управления образования СКО:

— Из-за трудностей при получении медицинских справок разрешено временно не предоставлять их при подаче документов в организации образования. Медицинские справки можно предоставить позже по мере их получения.

В СК в 2020 за парты первый раз сядут около 9 тысяч детей. 90% из них уже зачислены в средние учебные заведения области. Родители юного Кирилла Галкина, который наслаждается «последними днями свободы», катаясь на самокате, позаботились о подаче его документов в школу заранее еще в июне.

Любовь Галкина, жительница г.Петропавловска:

— Документы мы с нулевого класса забрали и сразу же отнесли в 26 школу. Помог зайти их специалист. Все документы он сканировал и через интернет все отправил сам.

Вячеслав Галкин, житель г.Петропавловска:

— Мы пока купили такие необходимые канцелярские товары, ручки, альбом, тетрадки. Тысяч, наверное, 30-40 уйдет. Приняли решение отводить его в школу, мы напишем заявление. Мы не хотим, чтобы наш первоклассник сидел дома в первый учебный год.

В областном управлении образования рассказали, что такое решение в СК приняли 80% мам и пап, чьи дети в 2020-м будут или учатся в начальной школе. Родители последних могут выбирать режим занятий, дистанционный или штатный. Кроме того, вне зависимости от класса в сентябре сядут за парты ученики тех школ, где общее количество ребят не превышает ста.

Дарья Пышмынцева