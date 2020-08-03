Полицейские Петропавловска вернули хозяину похищенный велосипед

Правоохранительные органы

20:47 3 Августа 2020

Найти пропажу не составило труда благодаря камерам видеонаблюдения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские заметили мужчину, который ехал на украденном велосипеде. Им оказался 48-летний петропавловец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Похищенное имущество вернули владельцу. А стражи порядка советуют даже на короткое время не оставлять велосипеды без присмотра и использовать надёжные противоугонные тросы.

Кроме того, горожане могут зарегистрировать средство передвижения у полицейских в базе данных, она поможет идентифицировать его в случае, если кража всё-таки произойдёт.

 

 

Алена Хан

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