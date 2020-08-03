Казахстанцы превращают пляжи в свалку

Новости МТРК, Волонтеры

20:10 3 Августа 2020

Розовое озеро Казахстана. Во время карантина Кобейтуз стал очень популярен. Вода чистая, а благодаря водорослям ещё и необычного цвета. Но такое «чудо» природа дарит лишь раз в несколько лет. Казахстанцы озеро полюбили… и убили. Оставляли мусор, а житель столицы даже умудрился помыть в озере внедорожник.

А ещё вывозили соль, якобы она лечит от коронавируса. Водоёму казахстанцы нанесли необратимый урон. Яркий пример бескультурья и необразованности. Трагедия Кобейтуза, иначе и не назовёшь, лишь вершина айсберга. Но и то, что скрыто под водой, мы все прекрасно видим, но делаем вид, что не замечаем.

За примером далеко ходить не надо. На пляже в черте города разнообразие мусора такое, что свалка бытовых отходов позавидует. За теми, кто не смог вывести мусор после себя, убирает Азат Жумагул. Экоактивист получил грант, который потратил на перчатки и пакеты. Теперь каждые выходные он следит за чистотой там, куда не могут пройти коммунальные службы. Чаще всего, это места отдыха.

Азат Жумагул, эко-амбассадор СКО:

— Это в первую очередь бутылки, банки от пива. Вот когда поспеют арбузы и дыни, начинается вонь и разложение. Самое неприятное, это когда рукой в эту жижу попадёшь. 

Мусор Азат сразу сортирует. А попутно раздаёт листовки отдыхающим и напоминает, какой урон природе может принести выброшенная пластиковая бутылка. Разлагаться и отравлять землю она будет не меньше 300 лет.

Азат Жумагул, эко-амбассадор СКО:

— Многие, кто меня видит, им стыдно становится, и они уже начинают прибирать.
Я почему этим начал заниматься? Я увидел человека из другого региона из России, который просто убирает. Я подумал, если он так может, почему я не могу. Может, внутри меня это было. Может кто-то меня увидит и подумает: «Азат же может в Петропавловске, почему я не могу выйти и убраться в своём регионе?

Требуется помощь эковолонтёров на диких пляжах, где люди себя ведут соответственно названию. Кучка мусора здесь быстро превращается в стихийную свалку.

Азамат Бектасов, заместитель руководителя департамента экологии СКО:

— У нас в области согласно космоснимкам 684 мест скопления мусора. И то это радиус от Петропавловска 50 км. По данным стихийным свалкам, активную работу ведём с МИО. Из 684 на сегодняшний день убрано порядка 400. 

Если вы обнаружили стихийную свалку, сообщить о ней можно по номеру «горячей линии» минэкологии. Нужно отправить фото по ватсапу. За нарушение правил благоустройства грозит либо предупреждение, либо штраф 20 МРП, это 53 тысячи тенге.

 

 

Айгерим Мукашева

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