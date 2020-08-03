Г.Батенова — победитель регионального этапа конкурса «Лучший сельский аким»

По решению областной конкурсной комиссии звание «лучшего» получила аким Зеленогайского сельского округа Тайыншинского района Гульбаршин Батенова. На государственной службе трудится более 30 лет. Теперь она представит регион на втором этапе республиканского конкурса. Руководитель со стажем поделилась определенными успехами, которых достигла благодаря слаженной командной работе.

Гульбаршин Батенова, аким Зеленогайского сельского округа Тайыншинского района:

— По программе развития региона проделана работа. Установлены две игровые площадки, уличные тренажеры, фонтан, корт, мини-футболы. ПРоделана работа внутри поселковых работ. Также установлены светодиодные лампы. Работа еще продолжается. Я хочу прежде всего поблагодарить свое население. Все те, которые голосовали за меня. Поблагодарить и сказать «рахмет».

Конкурс проходит по инициативе Агентства по делам государственной службы, в рамках программы «Рухани Жангыру». На региональном этапе за звание «лучшего» боролись 23 участника. Всего комиссия рассмотрела 5 кандидатур.

Бахыт Жанбулов, руководитель управления департамента Агентства по делам государственной службы по СКО:

— На данный этап завершился региональный этап Республиканского конкурса. Перед собеседованием акимы сельских округов прошли анкетирование уполномоченного по этике области по соблюдению претендентами этического кодекса. Оценена их работа и населением округа, путем онлайн-голосования.

Конкурс направили на выявление и поощрение лучших сельских акимов, которые достигли высоких практических результатов в работе и сделали немало для развития местного самоуправления.

Аким Зеленогайского сельского округа Гульбаршин Батенова уже представила план проекта альтернативных методов по повышению привлекательности сельской местности. Итоги второго этапа объявят осенью. Победителя конкурса ждет денежный сертификат на развитие округа.

Жанель Бисенбаева