Водитель легковушки совершил опасный маневр и пострадал

В Петропавловске 29 июля около 9 часов вечера на канал «102» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на пересечении улиц Жамбыла Жабаева и Партизанской, в результате которого, пострадали 2 человека.

Водитель легковушки «ВАЗ-21099», избегая столкновения с идущим навстречу автомобилю «Nissan Qashqai» , осуществил вынужденный маневр вправо. Механические повреждения получили припаркованные рядом с домами машины. Поврежден и автомобиль участника аварии.

По фото и видео очевидцев, размещенных в соцсетях, видно, как на тротуаре растеклась охлаждающая жидкость. Многие подумали, что это кровь. С телесными травмами доставили в больницу двух пассажиров машины «ВАЗ -21099». Им оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Оксана Попова, начальник штаба батальона патрульной полиции УП г.Петропавловска:

— На момент совершения ДТП оба водителя трезвы. По факту ДТП начато производство по делу об административном правонарушении по статье 610 КРКоАП «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств», которое будет передано в специализированный административный суд г.Петропавловска для принятия процессуального решения.

Анастасия Остертак