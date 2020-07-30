В СКО намерены выпускать больше вагонов-термосов

Компания выкупила у петропавловского машиностроительного завода часть помещений и оборудования, задействованного в производстве. В течение нескольких дней квалификационная комиссия проводила проверку правильности соблюдения технологических процессов при производстве.

Теперь, когда предприятие выйдет на проектную мощность, в год будут производить почти полторы тысячи вагонов-термосов. Также увеличится численность рабочих, трудоустроят более 300 человек.

Валентин Каргин, генеральный директор ТОО «COOL INFINITY»:

— На сегодняшний день продукция идет в Россию, там основные покупатели, хотелось бы, конечно, чтобы быстрей пришли местные предприниматели за нашим вагоном, потому что вагон нужен, вагон востребован. Особенно в непростой ситуации с пандемией, которая сегодня есть. Со сложными перевозками автомобильными через границу. Конечно же, перевозки вагонами становятся все более актуальными.

Алена Хан