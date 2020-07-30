В СК планируют дополнительно направить еще почти Т200 млн. на борьбу с КВИ

Во всеобщей борьбе с пандемией коронавируса и пневмонией роль фонда социального медицинского страхования нельзя недооценивать. Его региональные филиалы полностью взяли под контроль вопрос обеспечения всех мероприятий по лечению и профилактике инфекции. Например , в нашей области на эти цели выделили почти 1,5 млрд тенге.

Лариса Гордеева , директор СКОФ НАО «Фонд социального медицинского страхования» :

— Для оказания помощи населению были заключены договоры с 23 поставщиками, в том числе на лечение в стационарах, включая оказание медицинской помощи на сумму 339 млн.тенге, на надбавки медицинским работникам за особые условия труда — 983 млн. тенге, на ПЦР-диагностику — 173 млн. тенге. За период март — июнь за оказанные услуги поставщикам и работу в особых условиях медицинским работникам Фондом уже выплачено порядка 858 млн.тенге, что выше суммы, выделенной первоначально в начале карантина.

Кроме того, для улучшения качества медицинской помощи на стационарном уровне с начала июля в фонде увеличили тарифы для медорганизаций. Теперь возмещение за каждый койко-день в провизорном стационаре составит более 22 тысяч, за пребывание в круглосуточных стационарах — почти 32 тыс.

За лечение больного в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии — около 70 тыс. тенге. Для поддержки медицинских организации фонд увеличил суммы авансирования до 50 %. А еще..

Лариса Гордеева, директор СКОФ НАО «Фонд социального медицинского страхования»:

— На амбулаторном уровне за счет средств ОСМС предусмотрено обеспечение следующими ЛС: дети — азитромицин, амоксициллин, цефуроксим (антибактериальные средства), ибупрофен, парацетамол (жаропонижающие средства), взрослые — азитромицин, амоксициллин (антибактериальные средства) по нозологии внебольничная пневмония. С 1 января по 17 июля 2020 года бесплатные лекарства при ОРВИ и пневмонии получили 165 тыс. пациентов на сумму 190,3 млн тенге, по СКО -2492 пациента на сумму 4 млн.тенге.

Взял на себя фонд и возмещение мединских учреждениям всех затрат , связанных с диагностикой , лечением короновирусной инфекцией и ее осложнением. Здесь разработали тарифы с учетом тяжести состояния пациентов.

Лариса Гордеева, директор СКОФ НАО «Фонд социального медицинского страхования»:

— Так, лечение легкой степени КВИ одного пациента составит 292,6 тыс. тенге, средней — 446,1 тыс. тенге, тяжелой — 1,5 млн тенге. За лечение крайне тяжелой степени Фонд оплатит 1,7 млн тенге за одного пациента (мембранная оксигенация — тяжелым пациентом).

Направить в СК чуть больше 200 млн тенге на работу мобильных бригад — еще одна задача Фонда. Она пока в планах. Тариф за один выезд на дом составит почти 5, 5 тысяч тенге.

Анжелика Сычева