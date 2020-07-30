В СК открыли новый колледж на базе ТОО «Радуга»

Дефицит кадров — проблема актуальная для большинства производств. Не хватает как высококвалифицированных специалистов, так и работников среднего звена. ТОО «Радуга» этот вопрос решает с перспективой. Если готовых кадров не хватает, можно их «вырастить».

Потому три года назад на предприятии открыли учебный центр. Там подготовили свыше 300 работников. после этого пошли дальше. Начали привлекать учеников, сотрудничают с двумя школами Бесколя. В рамках проекта «Профдебют» 9- и 10-классники по три часа в неделю работали на производстве.

Татьяна Мишкина, директор колледжа инновационного профессионального развития:

— Оборудован специальный учебный цех. Мы приняли мастера производственного обучения, который с ними работает. Дети там работают. Они зарабатывают небольшие деньги. В то же время они работают на конкретное производство. Они в этом году изготавливали упаковку для нашей продукции.

А в этом году «Радуга» открыла собственный колледж с привлекательным названием «КИПР». В марте получили лицензию. Для 25 студентов уже подготовили здание. Раньше эта пристройка выглядела вот так. Кропотливый ремонт превратил заброшенку в «КИПР».

Главной особенностью колледжа будет дуальное образование. Кроме теории, студенты получат практические навыки. Как говорится, прочувствуют руками все этапы производства. Этому отведут 80% обучения.

Татьяна Мишкина, директор колледжа инновационного профессионального развития:

— Для ребёнка в чём выгода? Первое, период обучения в колледже будет зачтён в трудовой стаж. Он получит документ государственного образца, это само собой. Он будет в бюджетной группе учиться. Он будет стипендию от государства получать. Кроме того, он будет получать от предприятия компенсационную выплату. За то, что он будет много времени на производстве проводить.

Стипендия около 22 тысяч тенге плюс столько же — выплаты от ТОО. Итого почти 45 тысяч. Ещё бонус — после выпуска не надо переживать о трудоустройстве. «Радуга» предоставит место каждому студенту КИПРа. Абитуриенты могут подать документы через egov. В этом году принимают только 11-классников.

Хотели и выпускников 9-го, но для них обязательны общеобразовательные предметы: химия, физика, история. Выход нашли. Сейчас рассматривают возможность ГЧП с Бескольской школой-гимназией. Тогда получится целый комплекс. 9-классники смогут поступить в колледж, не покидая стен школы. В итоге получат аттестат, диплом, стипендию и практические навыки.

Алмас Нуркеев, директор Бескольской средней школы-гимназии, Кызылжарский район:

— Для наших детей открывается большая возможность. Мы планируем вести узконаправленную работу с 7 класса. Уже после 9-го дети могут пойти обучаться в данный колледж. Большой плюс, что они будут трудоустроены после обучения.

Выигрывает и учебное заведение. Обучаться здесь хотят многие. В этом году ожидают свыше 900 детей. Эта школа — одна из инновационных и передовых. Только вот по оснащению такого не скажешь. В этом классе, к примеру, стулья ну очень старомодные.

Нуждаются в замене и коммуникации: вентиляция, канализация и система отопления. Школу построили более полувека назад, капремонт делали в 2005. Но всё же работы и новое оснащение не помешает. ТОО «Радуга» планирует вложить в школу 300 млн тенге.

Айгерим Мукашева