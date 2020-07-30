В дни Курбан айта запрещено ходить в мечеть, проводить самостоятельно забой скота

Запретить массовое скопление людей в мечетях и домах в дни Курбан айта — это один из пунктов постановления главного государственного санитарного врача региона. Документ вышел накануне праздника. О правилах журналистам рассказали санитарные врачи.

Нельзя также организовывать и проводить забой скота в домашних условиях. Процедура жертвоприношения должна проходить только при наличии ветеринарного сертификата и только в онлайн — формате. Для этого североказахстанцы могут подать заявку на сайт qurban2020.kz. Напомню, Курбан айт пройдет с 31 июля по 2 августа.

Асет Жуматаев, руководитель управления контроля качества и безопасности товаров и услуг г.Петропавловска:

— Обеспечить соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил по транспортировке и хранению скоропортящихся продуктов, к примеру, мясо жертвенных животных нуждающимся лицам, обеспечить привлеченных лиц средствами индивидуальной защиты. На территории СКО работает мобильная группа, в эти дни в пятницу, субботу, воскресенье эти группы будут работать при выявлении фактов несоблюдения требований, лица нарушившие эти требования, будут привлечены к ответственности по статье 425-й.

Дарья Пышмынцева