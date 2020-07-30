С начала года полицейские ЛОВД Петропавловска выявили более 1000 правонарушений

Похоже, североказахстанцы забыли о самосознательности и не понимают, к чему могут привести прогулки по рельсам. С начала года машинисты применили 6 экстренных торможений.

1 случай из-за выпаса скота на железнодорожных путях в селе Смирново, остальные — из-за людей. За 7 месяцев на железной дороге произошло четыре случая с летальным исходом.

Серик Каражигитов, первый заместитель начальника линейного отдела полиции на станции Петропавловск:

— Три случая произошло в районе М.Жумабаева в январе, феврале и апреле. Жители района, находясь в алкогольном опьянении, двигались вдоль железнодорожных путей, в итоге получили смертельное травмирование грузовыми поездами. Один факт произошёл на станции Булаево, жительница города Булаево совершила суицид.

По словам полицейских, часто на железнодорожных путях разгуливают несовершеннолетние без сопровождения взрослых, еще и в ночное время. Таких случаев зарегистрировано 7. Еще 23 факта торговли в неположенном месте, люди разворачивают стихийные торговые точки прямо на перроне во время прибытия составов.

Есть и такие, кто распивает спиртные напитки. За это задержали 40 человек. Однако, больше всего нарушений из-за перехода через железнодорожные пути. Их 800. Этот мост соединяет Рабочий поселок и областной центр. Полицейские дежурят на нем регулярно, а, точнее, под ним.

Дело в том, что каждый день потоком люди ходят по рельсам, вместо того, чтобы подняться и пройти в положенном для этого и безопасном месте. В первый раз им делают предупреждение, во второй — выписывают штраф в размере 3 МРП, это более 8 тысяч тенге.

Серикбай Омаров, старший инспектор группы миграционной службы линейного отдела полиции на станции Петропавловск:

— Данный участок является зоной повышенной опасности. Так как здесь постоянно проезжают грузовые и пассажирские поезда. Несовершеннолетние переходят данный участок железной дороги, тем самым подвергают свою жизнь опасности.

За последние 7 месяцев за переход в этом месте штрафы выписали 25 петропавловцам на общую сумму более 200 тысяч тенге. Однако, у горожан на этот счет свое мнение. Не ходят по мосту они, потому что все полотно в ямах, а после дождя стоят лужи.

Айгерим Муканова