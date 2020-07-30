Носить маски на улице стало обязательным условием в Казахстане

COVID-19: Казахстан

22:31 30 Июля 2020

Ранее их необходимо было надевать в офисе, магазине, больнице, аптеке, в общем, в любых закрытых помещениях. О масках теперь не нужно забывать, находясь и на открытом воздухе. В случае нарушения придется заплатить штраф в размере 30 МРП, а это более 80 тысяч тенге.

Асет Жуматаев, руководитель управления контроля качества и безопасности товаров и услуг г. Петропавловска:

— Теперь носить маски нужно обязательно. Данное требование исключит возможный контакт потенциально заражённых поверхностей с лицом. По рекомендации ВОЗ человек неосознанно может прикоснуться к лицу, задеть слизистую носа, тем самым заразиться.

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