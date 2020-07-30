Инфекционное отделение с индивидуальными боксами появится в с.Пресновке

Уже два года в ТОО «Шатило и К» сеют озимую пшеницу сорта «Скипетр». Она отличается высокой урожайностью, устойчивостью к болезням и засухе, что в этом году немаловажно.

Олег Адам, директор ТОО «Шатило и К», Жамбылский район:

— Сейчас мы 900 гектаров обмолотили, средняя урожайность на сегодняшний день 47 центнеров, зашли на интенсивную технологию, думаю, немного поднимется урожайность.

Большой поддержкой для аграриев стало субсидирование фунгицидов и инсектицидов. Ведь с болезнями растений и вредителями приходится бороться из года в год. В 2020-м объемы финансирования увеличили до 48 млрд тенге.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Все это говорит о том, что надо соблюдать технологию и получать вот такие хлеба.

Кстати, чтобы увеличить урожайность здесь привлекают иностранных специалистов. Один из них уже приехал из Украины, второго ждут после снятия ограничительных мер. Теперь в хозяйстве используют бункер-перегрузчик, это намного эффективнее, потому что выгрузка идет на ходу.

В разговоре с аграриями глава региона акцентировал внимание не только на отрасли сельского хозяйства. Кумар Аксакалов затронул важную тему — обеспечение сельчан лекарственными средствами. Аптеки в сёлах встретишь не везде. В основном они есть только в райцентрах.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Врачи, фельдшеры они должны иметь лекарства. Вот вы им должны помочь эти лекарства приобрести. Выделите какую-то сумму, небольшую, и 10 наименований наиболее востребованных: жаропонижающие, противовоспалительные нужно, чтобы в селе были, и вот уже врач имеет право продать, наценка только на транспортировку.

А после аким области осмотрел дома, которые в Пресновке построили для переселенцев. Из теплоблоков их возводит шымкентская компания. Здесь предусмотрены отдельные комнаты для котельной и санузла. Стоимость каждого -7 млн тенге, общая площадь 90 квадратных метров.

В этом году в райцентре Жамбылского района ждут 30 семей, это 106 человек. Глава региона сразу предупредил строителей, если в домах будет холодно, или выявят еще какие-либо оплошности, переделывать будут за свой счет. Кстати, гарантию подрядчик даёт на 3 года.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— В прошлом году у нас 2200, в этом где-то 2400 человек переедут. Много домов строим, они должны быть максимально комфортными, вода должна быть в доме и плюс я давал поручения акимам районов, чтобы обязательно к этим домам были пристроены еще и сараи. Чтобы люди испытали минимум дискомфорта.

Посетил аким области и центральную районную больницу, где строят инфекционное отделение на 10 коек.

Сакен Амрин, главный врач Жамбылской ЦРБ:

— Полностью Мельцеровские боксы. Первая такая находится в областном центре, среди районов это единственная, потому что в других районах только полубоксы, как в районе Магжана Жумабаева. Здесь полноценные. Когда больница начнет работу, на нее возлагаются большие надежды, если придет вторая волна, будет помогать всей области лечить инфекционных пациентов.

Рабочие занимаются фасадом, кровлей, вентиляционной системой нового корпуса. На объекте трудятся 10 человек, 5 из которых по программе занятости.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Мы приняли решение о том, что будем строить 5 кислородных станций, все они на наши основные больницы. Поскольку обеспечение кислородом осуществлялось бесперебойно, но вместе с тем таскали эти баллоны из палаты в палату, кто знает, сколько он весит примерно. Представляете, насколько это тяжело, поэтому до осени мы должны 5 этих станций построить.

Также Кумар Аксакалов побывал на улицах, где проводят освещение и меняют дорожное полотно. Пресновка в этом году заметно преобразится. Также как и 6 районных школ. Ремонт там идет полным ходом.

Алена Хан