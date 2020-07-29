В СК на базе медицинских учреждений формируют мобильные бригады

Здравоохранение

21:09 29 Июля 2020

В составе мобильной бригады водитель и врач, последнего может заменить фельдшер, все зависит от сложности вызова. Основное направление в работе таких групп — оказание помощи на дому пациентам с симптомами ОРВИ, пневмонией и бессимптомной формой коронавирусной инфекции.

В обязанности медиков входит измерение сатурации, то есть определение степени насыщения организма кислородом, взятие мазков и по необходимости организация стационаров по месту жительства. О безопасности медиков тоже не забыли. Создали все условия.

Алия Ташетова, главный врач 3-й городской поликлиники:

— Обеспечена каждая мобильная бригада машиной. Машины были предоставлены медицинскими организациями и управлениями, которые входят в состав областного акимата. Выезжают они в специальных СИЗах, потому что каждый случай ОРВИ мы рассматриваем, как потенциальный КОВИД. Обеспечены они пульсоксиметрами 100%.

Если учитывать численность населения областного центра, то минимально таких бригад у нас должно быть 45. Но, необходимости в таком количестве сейчас нет, отмечают врачи. Хотя еще неделю назад мобильные бригады работали в авральном режиме.

Иначе не скажешь. Одна машина в сутки выезжала на вызовы по 25 раз и больше. Сейчас карета скорой помощи выезжает от 6 до 12 раз. 90% обратившихся жалуются на высокую температуру и затруднённое дыхание.

Денис Бресь, врач общей практики 1-й городской поликлиники:

— Также осуществляется приезд на вызовы с коронавирусной инфекцией легкой и средней степени тяжести. И также после выписки из стационаров пациентов с тяжелой и средней степени тяжести. Также мы их наблюдаем в течение 14 дней. Их обслуживает мобильная бригада. У нас в наличии имеются пульсоксиметры, СИЗ мы меняем в течение дня каждые 4 часа, меняем комбинезоны, респираторы — каждые 8 часов.

Всего в Петропавловске на базе всех городских поликлиник сейчас работают 36 мобильных бригад. Есть они и в районах области.

 

 

Анжелика Сычева

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