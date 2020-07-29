В РК разработали новый формат тестирования по казахскому языку «ResmiQazTest»

Тест состоит из 4 разделов: слушание, лексико-грамматическая часть, письмо и интервью. В основном он нацелен на взрослую аудиторию и направлен на определение навыков составления текстов в научном, официальном и публицистическом стилях.

Также будут учитываться умения публичных выступлений. «ResmiQazTest» разработали с учетом мирового опыта. Новый формат тестирования поможет повысить уровень знания казахского языка у госслужащих.

Балганым Оспанова, старший преподаватель филиала Академии государственного управления при Президенте РК по СКО:

— С 14 по 31 июля претенденты в режиме -онлайн уже сдают тесты. Претенденты зачислены на обучение, у которых уровень владения будет ниже В1. До начала учебного года подтянуть свой уровень до требуемого. Для этого претенденты могут воспользоваться курсами дистанционного обучения Академии. Либо курсами других языковых центров.

Анастасия Остертак