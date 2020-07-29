В Петропавловске, нарушив санправила, молодая пара собиралась пожениться

Но торжество по поводу бракосочетания и для молодожёнов, и для более 30 гостей продлилось недолго. Веселье прервала группа чрезвычайного реагирования в составе прокуроров, полицейских и санврачей.

Сообщение о том, что в одной из популярных зон отдыха в пригороде Петропавловска проходит банкет, поступило к ним на пульт около 4 часов дня. Через полчаса они прибыли на место.

Санат Кабдулаев, и.о начальника отдела прокуратуры г.Петропавловска:

— Мы приехали на место через полчаса. Выяснилось,что в «Грин Парке «действительно проходило торжество по поводу свадьбы. Сейчас в отношении по данному факту них полицейские собирают административный протокол по статье 425.

Анжелика Сычева