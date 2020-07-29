В Казахстане изменили условия конкурса для поступления на госслужбу

В первую очередь упразднили кадровый резерв корпуса «А». Ранее госорганы проводили три вида конкурсов: сначала среди своих, затем между всеми служащими, а также общий среди всех граждан. Нововведение поспособствует оперативному заполнению вакантных должностей государственных органов. Количество рабочих дней сократится с 50 до 15-ти.

Также стоит отметить, что теперь Правительство по согласованию с Администрацией Президента определяет не только порядок подготовки, переподготовки и повышения квалификации госсужащих, но и требования к организациям образования, которые повышают их квалификацию.

Рамиль Бахриразиев, руководитель управления департамента Агентства по делам государственной службы РК по СКО:

— Также на государственных служащих теперь распространяется программа «С дипломом в село». В части конкурсного отбора отменен второй внутренний конкурс среди всех государственных органов. Теперь отбор на государственную службу состоит из общего и внутреннего конкурсов. Данные изменения внесены с учетом правоприменительной практики — это требование времени.

Анастасия Остертак