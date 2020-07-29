В Байтерекской СШ Кызылжарского р-на установят видеонаблюдение

Байтерекской СШ Кызылжарского р-на исполняется 4 года. Знания на двух языках здесь получают 280 детей. Для их безопасности в год открытия установили видеонаблюдение — 8 камер. Но этого оказалось недостаточно. Сейчас к ним на подмогу пришли ещё 20 современных помощников с диапазоном 360 градусов.

Жанат Садвокасов, и.о. директора Байтерекской средней школы, Кызылжарский район:

— 11 камер внутри школы. В мини-центре, коридорах и местах массового скопления. Это столовая и спортзал. Ещё 9 камер установили снаружи здания. Теперь периметр школы полностью охвачен. Кроме того, видеоконтроль охватывает детскую игровую площадку и котельную. Снаружи камеры ночного видения.

Запись ведётся 24 часа и хранится 30 дней. Наблюдение выводится на пульт охраны и в центр оперативного управления полиции. Всё для безопасности детей. Всего в Кызылжарском районе в этом году камеры установят в 34 школах. В 22 из них видеонаблюдения не было совсем. В остальных имелось, но камер было мало. В этом году в районе приобретают рекордное количество устройств — 621 видеокамеру.

Амангельды Абдрахманов, руководитель отдела образования Кызылжарского района:

— Работы уже начаты. На сегодняшний день мы в 14 школах мы уже установили камеры. Идёт настройка. У нас три подрядчика в этом году. Это «Казахтелеком», «Регион» и «Планета связи». Прорабатываем вопрос сейчас вывода в ЦОУ и пункты полиции на местах. Эта работа ведётся. К 20 августа мы должны завершить.

Тогда все школы, детские сады и мини-центры Кызылжарского района полностью охватят видеонаблюдением.

Айгерим Мукашева