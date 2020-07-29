Технопарк в СКО готов к уборочной страде на 90%

Технопарк в товариществе «АГРОФИРМА ЕСИЛЬСКАЯ» немаленький. На 60% современный. На балансе хозяйства 10 МТЗ, пять комбайнов, три трактора -восьмиколёсника, столько же К-700 и два Джон Дира. Всего 30 единиц.

Мурат Бахытбек, инженер «АГРОФИРМА ЕСИЛЬСКАЯ», Есильский район:

— У каждой техники свои характерные поломки. У К-700 одни поломки, у МТЗ другие. Многое зависит и от механизатора, у кого-то он работает стабильно, а у кого-то постоянно ломается. Сейчас из-за коронавируса трудности с доставкой запчастей. Так как везут из-за границы.

В хозяйстве полным ходом идёт подготовка к уборочной кампании. На ремонте вся спецтехника: полная разборка, очистка и дефектация оборудования, замена жидкостей и фильтров. Только после этого машины выйдут на поля.

Сейчас в гараже у механизаторов два восьмиколёсника, девятитысячник и пресс-подборщик для тюкования. К каждой единице — индивидуальный подход. Жакен Даурен — специалист с 30-летним стажем. Любую сборку знает наизусть.

Жакен Даурен, механизатор «АГРОФИРМА ЕСИЛЬСКАЯ», Есильский район:

— Уже месяц стоит этот Джон Дир. Сломалась коробка, но мы её починили, запчасти все привезли новые. Осенью он уже выйдет в поле.

В области к уборке урожая технопарк готов на 90%. За последние семь месяцев аграрии региона закупили 1334 единицы сельхозтехники на сумму более 30 млрд тенге. Важную составляющую занимает и обеспечение горюче-смазочными материалами.

Евгений Бородин, и.о. руководителя отдела инженерно-технической инфраструктуры и государственной технической инспекции:

— Потребность в дизельном топливе составляет 75,1 тыс тонн. Обеспеченность на текущую дату 30%. Дизельное топливо выделяется государством по гарантированной цене с нефтеперерабатывающего завода. Конечная цена поставки дизтоплива для агроформирований с учётом услуг операторов на июль составляет 72 тенге за литр.

В уборочной кампании 2020 года в СК задействуют более 7, 5 тысяч зерноуборочных комбайнов, 30% из которых — высокопроизводительные, а также 5 тысяч жаток и столько же грузовых автомобилей.

Айгерим Муканова