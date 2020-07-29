Полицейские помогли вернуть петропавловцу угнанный автомобиль «Mercedes E240»

Правоохранительные органы

22:09 29 Июля 2020

Вскоре потерпевшему сообщили, что автомобиль остановили на улицах города, а за рулём оказался тот самый знакомый, с которым он проводил время.

Похищенное изъяли, подозреваемому назначили наказание в виде административного ареста за управление в состоянии алкогольного опьянения. Данный факт внесён в Единый реестр досудебных расследований по ст. 200-й Уголовного кодекса РК «Неправомерное завладение автотранспортным средством».

Чтобы избегать таких ситуаций, полицейские рекомендуют не оставлять в салоне деньги, документы и ценные вещи, не класть ключи на виду, ведь они могут привлечь ненужное внимание злоумышленников. Не будет и лишним установить в машине сигнализацию.

 

 

Анастасия Остертак

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