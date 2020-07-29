Областная многопрофильная больница возобновляет плановую госпитализацию

Здравоохранение

21:17 29 Июля 2020

Напомним,что решение о переходе объектов здравоохранения в привычный режим работы приняли по поручению Главы государства. К госпитализации больных в медучреждении готовы на 100%. Осуществлять лечение североказахастнцев будут сразу после того, как они появятся на портале госпитализации.

Единственное обязательное условие — наличие отрицательного результата ПЦР-теста. Его можно будет пройти в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Юрий Белоног, главный врач многопрофильной областной больницы:

— Все основные заболевания и патологии никто не отменял, люди нуждаются в лечении с заболеваниями хирургического профиля и терапевтического профиля. Нуждаются в проведении плановых операций. Терапевтические больные нуждаются в плановой коррекции лечения в условиях стационара. Нуждаются в осмотрах и консультациях наших специалистов. Поэтому было принято такое разумное решение. Мы готовы. 

 

 

Анжелика Сычева

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