К.Токаев провел телефонную беседу с акимом СКО К.Аксакаловым

Новости МТРК, COVID-19: Казахстан

22:26 29 Июля 2020

В СК вызовы в скорую помощь сократились на 34 %, втрое уменьшилось число поступающих в инфекционные и провизорные стационары. Это, если сравнивать с пиком заболеваемости. Кроме того, в регионе создают лекарственный фонд. Он обеспечит запас медикаментов в аптеках до одного месяца.

В отдалённых селах это сделают при поддержке сельхозтоваропроизводителей. Приобретается необходимое количество аппаратов ИВЛ и кислородных концентраторов. В 5 основных больницах разместят кислородные станции. А осенью в областном центре построят быстровозводимую инфекционную больницу на 200 мест.

Говорили Токаев и Аксакалов и о подготовке к предстоящей уборочной кампании. Несмотря на то что первая половина июня была засушливой, ситуацию стабилизировали осадки третьей декады. Сейчас посевы пшеницы в нормальном состоянии.

 

 

Айгерим Мукашева

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