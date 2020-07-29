К.Токаев провел совещание по проблемным вопросам эпидситуации в стране

Новости МТРК, COVID-19: Казахстан

22:23 29 Июля 2020

Премьер-министр Аскар Мамин доложил Президенту о том, что после введения строгих карантинных мер с 5 июля отмечается снижение новых случаев заболевания на 29 %. Количество заразившихся стабилизировалось на уровне 1500-1600 человек в сутки.

Загруженность стационаров уменьшилась на 43%, в том числе реанимационных палат — на 27 %. Число выздоровевших возросло до 63%. Таким образом, достигнуто снижение основных показателей нагрузки на систему здравоохранения. Глава государства подчеркнул важность дальнейшего снижения показателей заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции.

«В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением».

 

 

Айгерим Мукашева

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