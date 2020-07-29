Дельцы в Петропавловске воровали металл

Незаконный оборот драгоценных камней, цветных и чёрных металлов. За три дня оперативно-профилактического мероприятия полицейские посетили 21 пункт приёма металла. Всего их в Петропавловске 38.

Жомарт Еслямов, работник пункта приёма металла:

— Бывают пьющие, всякие, или там подозрительные, аккумуляторы привозят, всякие бывают, или диски, фляги. Такие, если подозрительные люди, мы не принимаем.

Об этих правилах стражи порядка напомнили и работникам, и владельцам точек металлолома.

Жаслан Шамшуалиев, участковый инспектор полиции:

— Если привозят подозрительный металл, данные хозяева, рабочие этого ТОО, ИП записывают данные этих людей, которые привозят эти подозрительные предметы, после чего связываются с нами.

Благодаря этому выявили два уголовных правонарушения и столько же ранее совершенных преступлений. Это воровство чугунной плиты, металлических труб и ворот. Их украли со дворов частных домов. Похищенное вернули владельцам. Идёт расследование.

Айгерим Мукашева