20 североказахстанцев подали заявку на онлайн-жертвоприношение

Праздник доброты и единства. По мусульманскому календарю начало Курбан айта выпадает на 31 июля, продлится он до второго августа. За день до священного праздника верующие держат Арафа пост. То есть с утра и до вечера они отказываются от воды и еды.

Кенжетай кажы Байкемелулы, главный имам центральной областной мечети «Кызылжар»:

— 30 июля день Арафы. Люди, которые идут в Мекку, начинают свой путь с места Арафы, отсюда и название этого дня. Но в этом году мусульмане не смогут пройти этот путь из-за пандемии. В этот день верующие читают намаз и «Коран».

А на следующий день 31 июля мусульмане прочитают утренний айт намаз. Раньше это делали в мечети, но сейчас большое скопление людей запрещено. Поэтому утреннюю молитву каждый прочитает в своём доме. Что касается жертвоприношения, то проводить его должны только после восхода солнца.

Кенжетай кажы Байкемелулы, главный имам центральной областной мечети «Кызылжар»:

— Считая по нашему времени, то это в семь часов утра. Даже если айт намаз не был прочтён, жертву приносить можно. Принести жертву можно до захода солнца второго августа.

Мусульмане приносят в жертву домашних животных. Мясо раздают нуждающимся в качестве милостыни. В этом году эта процедура пройдёт в онлайн — формате. Для этого создали сайт qurban2020.kz. Чтобы зарегистрироваться, нужно перейти во вкладку «Жертвоприношение» и выбрать регион.

Мухаммед-Захир Мирзоев, наиб имам центральной областной мечети «Кызылжар»:

— Принести в жертву можно крупный рогатый скот. На покупку одной головы может собрать деньги группа до семи человек. Что касается, к примеру, коз и овец, то их может принести в жертву только один человек. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране положенную часть от жертвоприношения заявителю отдавать не будут, всё распределят в благотворительных целях.

Люди из социально уязвимых слоёв населения могут оставить свою заявку на этом сайте, чтобы получить помощь. На данный момент в мечети составили список нуждающихся. В него вошли 382 семьи. На онлайн — жертвоприношение подали заявку 20 североказахстанцев.

Айгерим Муканова