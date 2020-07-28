За мусорные свалки ответит дачное сообщество

Пластиковые бутылки, пищевые отходы и прочее. И такие мусорные свалки люди замечают почти в каждом дачном сообществе. Только пока одни борются за чистую экологию, другие без зазрения совести продолжают захламлять природу. На такое безответственное поведение горожане неоднократно жалуются полицейским.

Загрязнение мест общего пользования — это 434-я статья Кодекса РК «Об административных правонарушениях». Штраф — 5 МРП или почти 14 тысяч тенге. Если оплата поступит в течение недели, то сумма штрафа уменьшится вдвое. При повторном нарушении в течение года заплатить придётся вдвое больше. Но, не сбор штрафов, а профилактика — главная задача полицейских.

Айдын Ахмагамбетов, заместитель начальника отдела МПС УП г. Петропавловска:

— Нередко поводом к обсуждению в социальных сетях становятся такие факты, как выброс мусора и загрязнение мест общего пользования. Такие факты, конечно, фиксируются, устанавливаются правонарушители и привлекаются к административной ответственности. Разъясняем, что за нарушения, за данный вид нарушения, а именно загрязнение мест общего пользования, выброс коммунальных отходов в неустановленном месте предусмотрена административная ответственность.

Специалисты рекомендуют каждому дачному обществу заключить договор на вывоз мусора с любым из коммунальных предприятий и установить мусорные баки. Это избавит от угрозы взыскания и поможет сохранить порядок в дачных массивах. Всего с начала года в Петропавловске выявлено более 600 фактов загрязнения мест общего пользования.

Анастасия Остертак