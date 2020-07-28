В управлении ГАСК в СКО есть проблемы

Новости МТРК

21:38 28 Июля 2020

Использовали служебное положение, разработали преступную схему и брали взятки. В этом обвинили руководителя областного управления государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования Батырбека Калабаева и руководителя отдела того же ведомства Ерлана Кенжебулатова.

Коллеги, а после и соседи по скамье подсудимых, за круглую сумму подписывали акты, которые позволяли ввести в эксплуатацию незаконно построенные объекты. Кроме того, Калабаев и Кенжебулатов ещё и помогли одному ТОО избежать административной ответственности.

Предприятие проводило технадзор капитального ремонта кровли школы. Товарищество объект приняло, а вот прокуратура нет. Здесь фигуранты громкого дела и вмешались, за 250 тысяч тенге историю «замяли». Правда, позже о ней, как и о других преступлениях, узнала вся область.

Ернар Баянгазин, руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— По решению суда Калабаеву Батырбеку Курманхановичу назначено наказание в виде штрафа в размере тридцати пятикратной суммы взятки, что составляет 26,6 млн. тенге. Зачтено в размер наказания время его нахождения под домашним арестом, и окончательно определен штраф в сумме 25,6 млн. тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Кенжебулатов Ерлан Ануарбекович приговорен к штрафу в сумме 21,5 млн. тенге. 

В ходе расследования по всем незаконно построенным объектам провели проверки.

Ернар Баянгазин, руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— Установлено, что строительство всех объектов заказчиками осуществлялись:

— без проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке;
— без сопровождения авторского и технического надзора;
— без уведомления о начале производства строительно-монтажных работ;
— без лицензии на право осуществления соответствующих видов лицензируемой архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. 

Анализ коррупционных рисков тоже обнажил ряд проблем. Одна из них — ведомство не работает открыто. Решения принимаются, что называется, за закрытыми дверями. А со стороны руководства слабый контроль. В итоге выработали 15 рекомендаций. Может, они помогут решить главную проблему ведомства — избавят от руководителей-взяточников. За три года это уже третий коррупционный скандал в ГАСК.

Ернар Баянгазин, руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— Как вам известно, в сентябре 2017 года при получении взятки в сумме 2 тыс. долларов США за выдачу лицензии на осуществление строительно-монтажных работ, задержан прежний руководитель данного управления — Затай В.А. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 30 млн. 700 тыс. тенге. 

А весной 2018 года за систематическое получение взяток за ускоренную и беспрепятственную выдачу технических аттестатов задержали экс-руководителя ГАСК Аблаева. Он за свои коррупционные схемы получил 8 лет лишения свободы.

Все эти преступления «кричат» о больших пробелах в работе ведомства. Нести ответственность придётся курирующему эту сферу заместителю акима области. Антон Федяев должен написать заявление об отставке.

Антон Федяев, заместитель акима СКО:

— Эта ответственность наложена законодательством, законом о госслужбе. Поэтому в любом случае все процедуры будут соблюдены. Мне кажется, что не хватает мотивации для вот таких руководителей, чтобы работать без этих нарушений. Наверное, недостаточно чётко работает система по подбору персонала. Думаю, в эту сторону надо делать упор. 

Приговор по делу экс-руководителя ГАСК Калабаева суд вынес 19 июля. У Антона Федяева есть 10 календарных дней, чтобы написать заявление. После отставки его рассмотрит глава региона. Он решит, принять её или отклонить. По словам Федяева, заявление он сейчас готовит.

 

 

Айгерим Мукашева

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