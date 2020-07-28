В этом году в селе Пресновке Жамбылского района обновят центральную площадь

Этот ничем не примечательный сквер скорее напоминает бесхозный, заброшенный участок. Здесь все поросло бурьяном. Но скоро оно станет излюбленным местом для жителей, — говорят в сельском акимате. На сэкономленные средства, это 4 миллиона, положат брусчатку, установят новые лавочки и качели. Кстати, в этом году в райцентре взялись за благоустройство и других территорий.

Юлия Шихова, аким Пресновского сельского округа, Жамбылский район:

— В этом году вообще планируется благоустройство центральной площади им. Кожабергена жырау. Планируем установить здесь качели, беседки, заменить все лавочки, будут новые лавочки мраморные, также будут устанавливаться малые архитектурные формы в национальном стиле, это домбра, сызым, торсык и браслет.

Кроме того, площадь украсят декоративные кареты и фонтан, а на следующий год здесь полностью установят брусчатку.

Жители райцентра:

— Потихоньку цивилизация начинает появляться у нас в Пресновке, это очень радует нас, конечно, отсюда никуда не поедем, будем жить здесь. Дороги, самая больная тема, траву возле домов убирали бы все, тоже неплохо бы было.

И главную боль сельчан решают. Не раз эту проблему поднимали и на приемах граждан, и на отчетах акима. Сейчас дорожные работы по среднему ремонту ведут по улицам Сабита Муканова. Обновится дорожное полотно по улице Пионерской и в переулке Горького.

Юлия Шихова, аким Пресновского сельского округа, Жамбылский район:

— На сегодняшний день почти все виды работ заканчиваются, Сабита Муканова тоже до конца этой недели должна быть закончена, и до конца месяца все виды ремонт закончат.

Не забыли и об освещении. Охватили 28 улиц. Уже установили 450 фонарей, все они с режимом демирования. Это значит, что интенсивность света можно регулировать.

Алена Хан