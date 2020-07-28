Специалисты «Жилстройсбербанка» рассказали о выгодных программах

Купить квартиру, снимать, взять ипотеку или временно жить с родителями и копить средства, чтобы решить жилищный вопрос. Задуматься над этим приходится почти каждой молодой семье. Большинство из них все чаще обращаются в «Жилстройсбербанк».

Роксана Орынбасарова, специалист отдела развития бизнеса СКОФ АО «Жилстройсбербанк Казахстана»:

— Буквально недавно у нас стартовала новая программа «Жас отбасы», тарифная такая программа, депозит на которой может открыть любая молодая семья, которая зарегистрирована в браке не более трех лет. В течение минимум года накопить 50 процентов, можно 2 года, можно 3 года, можно и больше копить и в дальнейшем сразу под 6% можно купить жилье.

А теперь можно открыть и детский депозит по программе «Арнау» сроком минимум на 10 лет.

Роксана Орынбасарова, специалист отдела развития бизнеса СКОФ АО «Жилстройсбербанк Казахстана»:

— Буквально вы вот сейчас родили, вы открываете детский депозит, накопить на нём в течение 10 лет 50 процентов от стоимости жилья и в дальнейшем приобрести под 2 процента. В настоящий момент у нас таких процентов больше нет.

Есть только для социально уязвимых слоев населения. Это программа «Бакытты отбасы», — говорит Роксана Орынбасарова. О плюсах всех этих проектов она рассказала в прямом эфире для подписчиков областной библиотеки им. С. Муканова. Подобные стримы на площадках инстаграм и фейсбук проводят несколько раз в неделю.

Алена Хан