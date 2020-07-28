Почти 300 проверок и 17 нарушений в работе аптек выявили в Петропавловске

Петропавловцы:

— На прилавках есть все, кроме того,что нам нужно. А людям сейчас нужен парацетамол. А его в наших аптеках вообще не сыскать.

— Лекарства, которые жизненно необходимы, их вообще нет. Противовирусные, парацетамол — нет уже этих лекарств. Многие лекарства в аптеках отсутствуют.

Юлия Овсянникова, фармацевт:

— Парацетамол последний раз был месяц назад, по 105 тенге. Разбирают его очень быстро по 5-10 пачек в руки. Ну нет на фирмах его сейчас!

Крайняя редкость — встретить на прилавках аптек и ртутные медицинские градусники Их, по словам фармацевтов, не было в наличии около 3-х месяцев. И сказать, когда предположительно они появятся на витринах, работники аптек не могут. Аналогичная ситуация с термометрами, а, точнее, с их отсутствием, и в другой аптеке, которую посетила мониторинговая группа.

Зато в наличии имеется парацетамол и другие жаропонижающие, а еще противовирусные, которые еще недавно здесь тоже были в дефиците. Чтобы впредь его не создавать, лекарства реализуют в строго ограниченном количестве. Если речь идет о парацетамоле, то максимум по две пачки в одни руки. Приобретать больше, утверждают фармацевты, не имеет смысла. Нужно помнить о соблюдении дозировки.

Ольга Майсак, фармацевт:

— Злоупотребление действует на печень, гипотоксичный препарат. Принимать его нужно не больше 500 млг, до 1гр. И то , когда температура после 38 . До 38 нежелательно принимать. Лучше обильное питье.

Инструкция по применению и наличие всего перечня необходимых лекарств — это хорошо. Тем не менее нарушения в этой аптеке члены мониторинговой группы все же нашли.

Руслан Асаубаев, руководитель СКОФ «Первый антикоррупционный медиацентр»:

— Выявлено, что Аспирин кардио по установленным предельным ценам, недавно вышел приказ министра , таблетки 100 мг под номером 28, предельная цена 1270, в аптеке они стоили 1290.

И того, расхождение на 20 тенге. Завышение небольшое. Но даже такое допускать нельзя. На первый раз специалисты дали рекомендации. В случае если владелец аптеки не приведет цену в пределы нормы, он заплатит штраф.

Алибек Набиев, менеджер проектного офиса «Қызылжар адалдық алаңы»:

— Қызылжар адалдық алаңы» проводит общественный мониторинг по наличию препаратов, а также по превышению их цен на ежедневной основе. Проходим по аптекам , посещаем аптеки по маршрутам. Сначала мониторинга проверили 271 аптеку, выявили нарушение предельных цен. Также сейчас не хватает парацетамола, но сейчас лекарства появляются. Но, опять же, разбирают очень быстро.

Надо сказать, такие мониторинговые группы работают и в районах области. Там, отмечают специалисты, ситуация с лекарствами сложнее, но недочеты по мере возможности устраняют.

Анжелика Сычева