Менее чем за сутки ЧС-ники ликвидировали два пожара

Спасателям поступил звонок о пожаре в трёхкомнатной квартире по адресу Ауэзова 147. Возгорание произошло на четвёртом этаже пятиэтажного здания. Ликвидировать огонь удалось в течение тридцати минут. Никто не пострадал. Из многоэтажки эвакуировали 17 жильцов, трое из которых дети. Из квартиры, где и произошел пожар, спасены четыре человека.

Рамиль Камалов, начальник ДЧС СКО:

— Все квартиры проветрили и проверили. Основное, конечно, было задымление. Горела домашняя утварь, бытовая техника в кухонном помещении. Общая площадь пожара составила около 15 квадратных метров.

И это неединичный случай за последние сутки. Через шесть часов после вызова на Ауэзова, 147, спасателям поступило еще одно сообщение о ЧС. Горело здание торгового центра по улице Букетова.

Айгерим Муканова, корреспондент:

— Пожар произошёл ранним утром. Сообщение о возгорании ТЦ «Евразийский» на пульт «101» поступило в пятом часу. Уже через шесть минут пожарные были на месте. На тот момент горели бутики на площади 450 квадратных метров. Работу осложняло сильное задымление.

Затрудняли работу также высокая температура и сложная планировка здания. Пламя тушили со стороны улицы Букетова, Интернациональной, проблемными оказались участки на кровле и втором этаже. Локализовать пожар удалось лишь в 5.30 утра, пожарным понадобилось еще 40 минут, чтобы его ликвидировать. На месте работали 16 единиц техники. Спасатели не исключают и вероятность поджога.

Рамиль Камалов, начальник ДЧС СКО:

— Исследовательская лаборатория доложила, что на месте следов горючей жидкости и легко воспламеняющихся предметов не обнаружено. Объект был под напряжением, скорее всего, это было короткое замыкание.

В результате пожара огонь уничтожил три бутика, еще четыре -повредил. Сумма ущерба устанавливается.

Айгерим Муканова