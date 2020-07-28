Эксперты провели мониторинг на участке автодороги «Булаево – Советское»

На ремонт полотна выделили более 400 млн тенге. Толщина асфальта здесь должна быть 9 см, ширина 6 м, а также 2 года гарантии от подрядной организации «Дорожник Ашык Аспан». В ходе осмотра группа выявила ряд недостатков: вместо положенных 9-ти слой составил 7 см, при визуальном осмотре щебня его фракция частично не соответствовала требуемой. Однако, полностью подвести итоги можно будет только после лабораторных испытаний.

Нурлан Жахин, первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— В ходе выезда также зафиксированы разрушения на участке данной автодороги, отремонтированной еще в 2019 году подрядной компанией «Титан Север», в виде трещин, выбоин и разрушений кромок покрытия. По данному участку заказчику в лице управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог направлено уведомление подрядчику для устранения. В целях предотвращения в дальнейшем некачественного покрытия дорожного полотна разработан телеграмм — бот , зарегистрировавшись там, у человека будет возможность оперативно зафиксировать и передать.

Алена Хан