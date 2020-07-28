220 млн тенге сэкономил регион благодаря установке биокотлов

В регионе полным ходом идет подготовка к отопительному сезону. Ремонтируются котло- и турбоагрегаты, а также магистрали. Поставка угля на ТЭЦ -2 идёт по графику, имеется 132 тысячи тонн, мазута тоже хватает, резюмирует Адильбек Аубакиров. Что касается бюджетных организаций,то к зиме готовы 65 % школ и 68 % объектов здравоохранения. В тупиках для них достаточно угля, только вот не все его вовремя вывозят.

Адильбек Аубакиров, руководитель управления энергетики и ЖКХ СКО:

— Ниже среднеобластного у нас Уалихановский, Жамбылский, Есильский. Акиматам районов необходимо обеспечить своевременный вывоз угля для освобождения места при привозке нового угля.

А вот населению понадобится 393 тысячи тонн. Заготовили твёрдое топливо пока на треть. Меньше всего углем запаслись в Уалихановском, Шал акына и районе Магжана Жумабаева. Кроме того, из 508 котельных региона к отопительному сезону готовы только 40 %.

Адильбек Аубакиров, руководитель управления энергетики и ЖКХ СКО:

— Но есть и вопросы, которые требуют решения в Айыртауском районе. К подготовке центральных котельных еще не приступили, поэтому нужно усилить эту работу, новая центральная котельная будет сдана к концу года.

Кстати, в этом году центральное отопление появится в 5 райцентрах, в 4 установят биокотлы. Подключат 53 многоквартирных дома, в которых проживают 2000 жителей. Слабо ведется работа в этом направлении в Айыртауском и Акжарском районах.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Смотри, отвечаешь лично, вместе с акимом района, это важнейшее дело, мы деньги выделили, и я не позволю вам сорвать. Времени было предостаточно, пол лета прошло, мониторите каждый день, должен давать результат соответствующий.

В Петропавловске подготовку соцобъектов к зиме планируют завершить к 1 сентября. Уже два года подряд отопление включали раньше запланированного срока. Тепло получают 1090 домов.

Булат Жумабеков, аким г. Петропавловска:

— На сегодня технически к приему тепла готовы 280 домов, если с прошлым годом сравнить, на 70 домов больше, всего задействовано 10 организаций, проводящих промывку и опрессовку систем отопления. Паспорта готовности получили 12 домов , 268 подали заявки на оформление паспортов готовности.

По словам Кумара Акскалова, проведенная за последние несколько лет работа позволила сократить количество аварий вдвое. Кроме того, плоды даст и тепломагистраль, которая соединит центр города с микрорайоном «Береке». Ее строительство завершают.

Кумар Аксакалов , аким Северо-Казахстанской области:

— И мы закольцуем все эти сети в Петропавловске. Что это дает? Нам это дает то, что в случае аварийной ситуации на одной из тепломагистралей мы можем дать по резервной , это важнейший проект для развития города Петропавловска. Плюс мы работаем на перспективу, как минимум на лет 10.

То же самое с биокотлами. Их продолжат устанавливать. Благодаря их работе в регионе отказались от покупки 23 тысяч тонн угля, сэкономив при этом 220 млн тенге. Еще 17 заработают в этом году. Плюс еще 50 млн в копилку. Но, главная задача — выйти на экономию в полмиллиарда тенге, отказаться от угля и перейти на экотопливо.

Алена Хан