В этом году один из праздников мусульман Курбан айт выпадает на 31 июля

В этом году главный мусульманский праздник Курбан айт пройдет в необычном режиме. Коронавирус внес свои коррективы. Но несмотря на это, священнослужители призывают читать намаз дома. Главный имам областной центральной мечети «Кызылжар» призвал в это непростое для всех время совершать добрые поступки и помогать нуждающимся.

Кенжетай кажы Байкемелулы — главный имам областной центральной мечети «Кызылжар»:

— В эти дни нужно совершать благодеяния, раздавать милостыню, при возможности доставлять лекарства для больных и оказывать помощь пожилым людям, детям-сиротам и многодетным семьям. Пусть приумножатся милостыня и совершенные нами благие дела.

Главный имам призвал воздержаться от визитов гостей. Все это делается для того, чтобы не допустить массового заражения вирусной инфекцией. А также сообщил о том, что в этом году обряд жертвоприношения можно провести удаленно, через электронный портал Qurban2020.kz. Такой метод для страны — новшество.

Кенжетай кажы Байкемелулы, главный имам областной центральной мечети «Кызылжар»:

— Впервые в этом году, накануне Курбан айта, Духовная администрация, основываясь на международном опыте, запустила проект дистанционного жертвоприношения с учетом запросов мусульман страны. Такой метод практикуется в ряде мусульманских стран, таких как Турция, Малайзия, Индонезия и Объединенные Арабские Эмираты. Главной особенностью этой системы является то, что все жертвенное мясо раздается нуждающимся гражданам. Это первый подобный проект в стране.

Подробно о функционале сайта рассказал представитель общественного фонда «Зекет» Мухаммед-Захир Мирзоев.

Мухаммед-Захир Мирзоев, представитель общественного фонда «Зекет»:

— Для тех, кто хочет сделать заказ в режиме онлайн для жертвоприношения, первым шагом нужно войти во вкладку жертвоприношения на сайте Qurban2020.kz и выбрать регион, то есть для нас это Северо-Казахстанская область — город Петропавловск. После выбора региона нужно указать свое имя и фамилию. Выбрать количество и вид жертвоприношения. Далее нужно нажать на кнопку «да» или «нет», если заявителю нужен или не нужен фотоотчет. После заполнения данных полей нажимает кнопку «отправить», и на следующей странице будет выдан номер заказа, вам следует отправить нужную сумму на реквизиты, указанные на сайте.

Еще одна вкладка предназначена для нуждающихся. Здесь можно подать заявку на получение жертвенного мяса. Эта функция доступна для малоимущих. Для этого на сайте нужно указать регион проживания и прикрепить соответствующие документы, подтверждающие социальный статус.