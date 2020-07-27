Свыше 180 фактов интернет-мошенничеств зарегистрировано в Петропавловске

Жертвой интернет-мошенников едва не стала жительница Петропавловска. Ларисе Романовой позвонили и представились сотрудниками службы безопасности банка. Хорошо поставленный голос, правильная манера речи — все что нужно, для того чтобы войти в доверие. Но пенсионерка не растерялась-ранее она видела по телевидению советы о том, как не стать жертвой интернет-махинаций.

Лариса Романова, жительница города Петропавловска:

— Мне позвонили на домашний телефон, спросили: «Лариса Владимировна?», я ответила: «Да». Мне говорят: «Вашу карточку взломали. Белов Михаил, из Караганды. Вы такого знаете?» Я ответила: «Нет». Они говорят: «Мы сейчас будем задавать вопросы, а Вы отвечайте». Я говорю: «Ни на какие вопросы я отвечать не собираюсь, я завтра иду в банк — разбираться». Они бросили трубку и всего лишь. Я через минуту перезваниваю им – уже никто не отвечал.

Бдительная горожанка сразу связалась с полицейскими. Оперативники подтвердили, что это один из распространенных сценариев обмана. На данный момент в областном центре зарегистрировано 18 таких фактов. Пользуясь доверчивостью пенсионеров, аферисты узнают индивидуальные идентификационные номера. После этого хищение денег с карты – дело техники. В криминальной полиции отмечают, что с самого начала пандемии интернет-мошенники активизировались.

Ерболат Каптаев, заместитель начальника отдела криминальной полиции УП г.Петропавловска:

— Представляясь сотрудниками банков, мошенники сообщают клиентам о якобы подозрительных операциях по их картам. Звонки производятся с помощью различного программного обеспечения, которое позволяет дублировать любой номер. Для достоверности мошенники дублируют номера CALL-центров банков. При беседе по телефону они умело исполняют роль сотрудников банков, подбирают термины, разговаривают вежливо. Когда мошенник понимает, что ему поверили, он под предлогом отмены транзакции выманивает ИИН и реквизиты платежных карточек.

Аферисты используют не только звонки, но и социальную сеть Instagram, предлагая различные товары и услуги через фейковые аккаунты. В целях профилактики оперативники проводят информационную работу среди горожан, раздают памятки и призывают их разъяснять все правила пожилым родственникам и соседям.

Айгерим Мукашева