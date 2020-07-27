Североказахстанцы игнорируют правила самосохранения

Заметив издалека лодку со спасателями, многие отдыхающие убегают с пляжей. Но есть и такие, которые не слушают экспертов. Одна женщина, показывая свой протест, заплыла на достаточное расстояние от берега реки вместе со своим сыном-подростком.

Таким безответственным поступком она рисковала не только собственной жизнью, но и своего ребенка. После долгих пререканий спасатели все же смогли убедить даму вернуться к берегу.

Североказахстанцы/Спасатели:

— Когда будете тонуть, что станете делать ?

— Кто будет тонуть?

— Всякое бывает в жизни.

— Ну я здесь плаваю, знаете сколько лет? Я еще не родилась, мои родители купили эту дачу. Я с детства здесь, я плаваю здесь. Здесь моя земля, понимаете? Моя родная земля, которая меня питает энергетикой. Вы от меня сейчас что хотите ?

— Чтобы вы вышли из воды!

— Зачем?

— Потому что здесь запрещено купаться.

Отдыхающей сделали предупреждение. А еще специалисты напомнили, при повторном нарушении ее, как и других граждан, привлекут к административной ответственности. Штраф — 5, 5 тысяч тенге.

Куат Махметов, старший офицер отдела гражданской обороны ДЧС СКО:

— Цель данных мероприятий — предупредить, защитить население. Ну а также на них возлагается административная ответственность по части 1-й, статьи 164-й. Мы привлекаем граждан по таким нарушениям, как отдых в неустановленных местах на водоемах, а также по статье 40-й. Это распитие спиртных напитков в общественных местах.

«Дикие пляжи» сейчас для спасателей — самая настоящая «головная боль». Из-за ужесточения карантина официальные места для купания закрыты. Люди, «закрывая глаза» на все запреты, все же не упускают возможности в жаркие дни позагорать у воды. ЧС-ники в очередной раз напоминают, такая безответственность населения может привести к трагичным последствиям.

Анастасия Остертак