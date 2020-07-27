Почти 400 тысяч тонн угля требуется североказахстанцам

Высокая теплоотдача, низкая влажность и мало золы. Шубаркульский уголь — один из самых популярных в СК. За ним на тупик в Рабочем посёлке приезжают даже в конце июля. В числе тех, кто запасается заранее, Светлана Сущенко.

Светлана Сущенко, жительница г.Петропавловска:

— Всё в наличии есть. Хороший уголь. Мы всегда тут берём. Покупаем 4-5 тонн.

Для дома площадью 140 квадратов хватает, говорит хозяйка. Шубаркульского в этом году она закупила по 14 400 тенге за тонну. Стоимость по сравнению с прошлым годом не изменилась. Пик продаж ожидают осенью. Уже заказали твёрдое топливо. Ажиотажа нет.

Муратхан Турмухамбетов, менеджер ИП «Жан»:

— За июнь-июль мы продали около 3 тысяч тонн. До конца месяца еще около 1,5 тысячи тонн должно поступление быть. На август заявку дали на 7 тысяч тонн угля.

Ещё один востребованный в нашем регионе уголь «Каражыра». Его ценник в этом сезоне варьируется от 13 до 15 тысяч тенге.

Айдархан Мусин, заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ СКО:

— Цены на твёрдое топливо остаются на прежнем уровне. Без изменений. Варьируются в зависимости от марки и места расположения от 8 700 тенге до 17,5 тысяч. В настоящее время на 34 жд тупиках идет реализация угля. Имеется запас 45 тысяч тонн. Из них 5,5 тысяч тонн в областном центре.

Лучше закупить уголь заранее, до начала отопительного сезона, советуют специалисты. Так осенью не будет ажиотажа. В среднем североказахстанцам нужно 393 тысячи тонны этого топлива. Ещё 145 тысяч необходимо детским садам, школам, больницам и другим бюджетным организациям. Больше половины уже завезли в районы.

Айгерим Мукашева