Почти 150 материалов за нарушение карантина собрали полицейские за неделю

Свою деятельность в период с 24 по 26 июля продолжали объекты, которые согласно постановлению главного государственного санитарного врача должны были приостановить свою работу. В отношении четверых владельцев непродовольственных магазинов стражи порядка собрали материал по статье 425 Кодекса «Об административных правонарушениях«.

Штрафные санкции ждут и владельцев двух кафе и стольких же частных бань. Кроме того, в Кызылжарском районе выявлен факт нарушения карантина в одной из зон отдыха. Всем им грозит административная ответственность. Собранные материалы рассмотрит суд, — говорят в пресс-службе департамента полиции.