Начата регистрация кандидатов на участие в выборах в Региональный совет

В Региональный совет Палаты предпринимателей СКО баллотируются 48 мужчин и 14 женщин предпринимателей, сообщает пресс-служба ведомства. К участию в выборах допустили 62 из 81 зарегистрированного кандидата.

Следующим этапом для них стала агитационная кампания, которая стартовала 25 июля. Продлится она до 3 августа. Голосование пройдет в онлайн-формате на сайте vote.atameken.kz c 5 по 11 августа. По числу кандидатов лидируют представители АПК и сельского хозяйства.

Эта отрасль представлена 21 кандидатом. Далее идет сфера услуг — 17 предпринимателей, торговля — 13, производство — 8, транспорт и складирование – два и один — по линии строительства. Проголосовать за своего кандидата можно будет двумя способами – с помощью ЭЦП, либо посредством SMS.