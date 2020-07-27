К осени в СКО появится быстровозводимая инфекционная больница на 200 коек

Фиброгастроскоп — аппарат в кардиоцентре востребованный. На подмогу к имеющемуся купили новый за 8 млн тенге. Установили около недели назад. Уже протестировали. Чёткость картинки выше всяких похвал, — говорят врачи. Аппарат очень нужен для пациентов с болезнями ЖКТ.

Дмитрий Тё, заведующий отделением кардиоблока областной многопрофильной больницы:

— То есть, пациенты, которые страдают гастритом, язвенными болезнями. В нашем кардиоцентре пациенты, которые получают базисную терапию, тот же аспирин, может влиять негативно на желудок. Дабы исключить эти проблемы, обострения, с профилактической целью или после лечения, мы этих пациентов смотрим ежедневно на этом аппарате.

Ещё одно важное для кардиоцентра приобретение — цифровой рентген-аппарат. Высококачественные снимки помогут определить любую патологию лёгких. Сейчас это актуально, как никогда.

Асхат Молжигитов, первый заместитель главного врача многопрофильной областной больницы:

— Аппарат с более чётким разрешением позволяет нам определять более тяжёлые поражения лёгкие. И учитывая его полную автоматизацию, позволяет нам пропускать нам большее количество пациентов. Стоимость — 46 млн. Приобретен из собственных средств областной многопрофильной больницы.

Это оборудование станет хорошей поддержкой врачей в борьбе с коронавирусом и пневмонией. Помогает в ней и усиление ограничительных мер. Число заболевших снижается, как и нагрузка на медиков. По словам акима области, пик заболеваемости позади. Доказывает это и статистика.

В начале июля в скорую помощь обращались свыше 700 североказахстанцев в сутки. Сейчас на треть меньше. Настолько же сократилось число поступающих в провизорные и инфекционные стационары. Почти с 250 человек в сутки до 74.

За период пандемии в области в 6 раз увеличили число коек в стационарах. С учётом всех этих факторов в области возобновляют плановую госпитализацию. В больницах достаточно свободных коек. К тому же скоро в Петропавловске появится новая быстровозводимая инфекционная больница.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Место уже определили. Это возле строящейся многопрофильной больницы. Участок определён. Все коммуникации там имеются. Будет рассчитано на 200 коек. Всем необходимым оборудована, современная больница появится в нашем городе. Срок завершения строительства — октябрь этого года.

Нет проблем с оборудованием и в имеющихся больницах, отмечает глава региона. К 73 аппаратам ИВЛ в период пандемии докупили 5 экспертного класса. На подходе ещё 24. Кроме того, ожидаем поставку почти 160 аппаратов от минздрава. За счёт бюджета купили и 20 кислородных концентраторов, ещё 20 поступили от фонда «Самрук-Қазына», 67 от спонсоров.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Единственное, что методика обеспечения кислородными баллонами, которая существовала, она вызывает ряд неудобств, мягко говоря. Тяжёлые баллоны таскать, перетаскивать неудобно. Поэтому принято решение, прошла сессия облмаслихата, Мы выделили 300 млн тенге, чтобы пяти больницам поставить стационарные кислородные станции.

Будет централизованная подача кислорода, медикам не придётся таскать баллоны. На контроле и вопрос с лекарствами. В стационарах есть 16-дневный запас. В аптеках в наличии жаропонижающие, противовирусные и антибактериальные.

Основные препараты или аналоги. Это в областном центре. А вот в сёлах даже аптек чаще всего нет. Аким области призывает сельхозруководителей не оставаться в стороне. Помочь с закупом лекарств, которые будут бесплатно выдавать социально-уязвимым категориям сельчан.

Айгерим Мукашева