Евгений Павлов из СКО блестяще дебютировал на вечере бокса

Бой рассчитан на шесть раундов, но уже во втором Евгений одержал победу. Его противник несколько раз побывал в нокдауне, в последнем уже не мог стоять на ногах. Евгений Павлов — воспитанник ДЮСШ «Олимп». Тренировался под руководством Дениса Языкова.

Для спортсмена эта победа стала первой в профессиональной карьере. В прошлом году в любителях боксер выиграл серебряную медаль на международном турнире.В начале июня этого года он перешёл в профессиональный бокс.

Денис Языков, старший тренер СКО по боксу:

— Для первого боя хорошо боксировал. Красиво выиграть тоже надо уметь. Теперь будем ждать более интересных боёв за пояса, за титулы. Следующий бой ,скорее всего, будет через месяц в Германии. Он из Беларуси не прилетит домой, а сразу уезжает в Германию. Там месяц подготовки и второй бой.

Айгерим Муканова