Аграрии Есильского р-на занимаются химобработкой полей от сорняков и вредителей

Из 11 тысяч гектаров земель в товариществе «АГРОФИРМА ЕСИЛЬСКАЯ» в этом году засеяли 8,5 тысяч. В хозяйстве занимаются выращиванием зерновых, масличных и бобовых культур, в 2020-м впервые посеяли сою. Остальную площадь пашни, это 23%, оставили под пары. Сейчас аграрии обрабатывают поля, в том числе и незасеянные, от вредителей и сорных растений.

Валерий Целых, механизатор ТОО «АГРОФИРМА ЕСИЛЬСКАЯ», Есильский район:

— Подкармливаем аминасидом, нутривантом. Это непосредственно для роста растения. Если есть жучки, паучки, то обязательно обрабатываем инсектицидами, ну и гербицидами против сорняка.

Больше всего в хозяйстве посеяли пшеницы — почти на трёх тысячах гектаров. на 2,5 тыс — рапса, на тысячу гектаров меньше занимают посевы ячменя.

Серик Женапинов: директор ТОО «АГРОФИРМА ЕСИЛЬСКАЯ», Есильский район:

— Ежегодно много средств выделяется на гербицидную обработку, предпосевную обработку, фунгицидную , инсектицидную. Сейчас мы завершили работы по фунгицидной, инсектицидной обработке, по подкормке. Ожидаем, что ещё будем работать по подкормке и инсектицидной обработке.

К химической обработке, как правило, приступают вечером, а завершают на следующее утро, к 9-ти часам, рассказывает механизатор Тимур Жэнапинов. В товариществе он работает два года.

Тимур Женапинов, механизатор ТОО «АГРОФИРМА ЕСИЛЬСКАЯ», Есильский район:

— Сразу пришёл на химию. Дали агрегат, в целом я им доволен. Хороший и быстрый. За ночь успеваем обработать по 500 гектаров. С мая у нас идёт предпосевная, потом вторая прополка и удобрения вносим. Завершающая работа — клеим рапс.

Для качественной химической обработки важно задействовать хорошую технику. В хозяйстве закупили два самоходных опрыскивателя «Apache» американского производства. С ними не только надёжно и быстро, но и комфортно.

Айгерим Муканова